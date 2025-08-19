รมว.คลังรับ ศก.ไทยเจอหลายปัจจัยกระทบ แต่มาตรการภาษีสหรัฐฯ ไม่ทำให้แย่กว่าเดิม

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามากระทบ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลก ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ การย้ายฐานการผลิต รวมถึงมาตรการภาษีของสหรัฐ ฯ
ส่วนกรณีมาตรการภาษีของสหรัฐฯ นั้น มองว่า ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยแย่ไปกว่าเดิม แต่เมื่อมีปัญหามาตรการภาษีสหรัฐฯ เข้ามา ทำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศชะลอตัวลงเหมือนกันหมด ดังนั้น ไทยอาจจะใช้โอกาสนี้เพื่อเริ่มปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหากไทยสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้ มีโอกาสที่ GDP จะขยายตัวได้มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์
