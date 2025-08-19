xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลง 150 บ. ทองรูปพรรณขายออก 52,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 09:02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 51,300.00 บาท รับซื้อ 51,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 52,100.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 50,179.60 บาท