"ฮุน เซน" กร้าว! หากไทยจับผู้นำกัมพูชาได้ กัมพูชาก็จับกุมผู้นำไทยบางคนได้เช่นกัน

จากกรณีมีการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ของไทยว่า รักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยพูดว่า นายฮุน เซน และ นายฮุน มาเนต จะถูกจับกุมทันที หากพบตัวในประเทศไทยนั้น
นายฮุน เซน ระบุว่า หากการเผยแพร่ของหนังสือพิมพ์เป็นคำพูดจริงของรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ใกล้จะหมดวาระ แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นคนป่าที่ไม่รู้จักอะไร คือกฎหมายจารีตประเพณีและไม่รู้จักแม้กระทั่งการทูต หากไทยสามารถจับกุมผู้นำกัมพูชาได้ กัมพูชาก็สามารถจับกุมผู้นำไทยบางคนที่เคยรุกรานและสังหารประชาชนกัมพูชาได้เช่นกัน กฎหมายจารีตประเพณีถูกทำลายโดยพวกผู้รุกราน นี่เป็นจุดประสงค์เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและมุ่งสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น หรือเป็นการทำลายเพื่อสร้างความขัดแย้งอีกครั้งหลังข้อตกลงหยุดยิง
นายฮุน เซน ระบุว่า หากการเผยแพร่ของหนังสือพิมพ์เป็นคำพูดจริงของรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ใกล้จะหมดวาระ แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นคนป่าที่ไม่รู้จักอะไร คือกฎหมายจารีตประเพณีและไม่รู้จักแม้กระทั่งการทูต หากไทยสามารถจับกุมผู้นำกัมพูชาได้ กัมพูชาก็สามารถจับกุมผู้นำไทยบางคนที่เคยรุกรานและสังหารประชาชนกัมพูชาได้เช่นกัน กฎหมายจารีตประเพณีถูกทำลายโดยพวกผู้รุกราน นี่เป็นจุดประสงค์เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและมุ่งสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น หรือเป็นการทำลายเพื่อสร้างความขัดแย้งอีกครั้งหลังข้อตกลงหยุดยิง