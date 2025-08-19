xs
แจ้งล้างท่อระบายน้ำ ถ.สุทธิสาร หน้าตลาดสุทธิสาร 4 ทุ่มวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานว่า หน่วยงานระบายน้ำจะทำการล้างท่อระบายน้ำ ถนนสุทธิสาร บริเวณหน้าตลาดสุทธิสาร เขตดินแดง ในเวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันนี้ (19 ส.ค.68)