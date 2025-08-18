โฆษกรวมไทยสร้างชาติเชื่อไม่มีการซื้อเสียงโหวต สส.ฝ่ายค้านลงมติร่าง พ.ร.บ.งบฯ 69

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 4 ในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีมีการกล่าวหามีการซื้อเสียงโหวตจาก สส. ฝ่ายค้าน ในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ว่า ตนในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ และหนึ่งในวิปรัฐบาล เชื่อว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากเสียงของ สส. ฝ่ายรัฐบาลนั้น เพียงพอในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 อยู่แล้ว ถึงแม้เสียงจะปริ่มน้ำ แต่ในฐานะวิปรัฐบาลมีความมั่นใจว่าจะสามารถผ่านกฎหมายดังกล่าวได้โดยราบรื่น ดังนั้น เสียงในคลิปไม่น่าจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาล น่าจะเป็นแก๊งต้มตุ๋น