xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น ฝนตกฝั่งธนฯ - ตอนล่างฝั่งพระนคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กน้อยตอนล่างฝั่งธนบุรี และตอนล่างฝั่งพระนคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออก แนวโน้มลดลง ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางนา 52.5 มิลลิเมตร