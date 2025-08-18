รบ.เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 8 ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 20 กันยายน 2568 เป็นวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาล ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ ครบ 100 ปี 20 กันยายน 2568
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดจัดพิธีบวงสรวง และการแถลงข่าวในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 และจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2568 ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
