ผอ.สำนักพุทธฯ ลพบุรี ยังไม่รับรายงาน "หลวงพ่ออลงกต" ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงกรณี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ว่า เบื้องต้นทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ยังไม่ได้รับรายงานถึงเรื่องราวดังกล่าว หลวงพ่ออลงกต เป็นพระสังฆาธิการ โดยการลาออกจะต้องมีลำดับขั้นตอน ซึ่งยืนยันว่า ยังไม่ได้รับรายงาน
ด้าน พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ระบุว่า เบื้องต้นหลวงพ่ออลงกต ได้แจ้งทางวาจาว่า อาจจะขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยให้เหตุผลเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การลาออกจากตำแหน่งนั้น ไม่มีผลกับการตรวจสอบทางคดี ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการ แต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบบัญชี การเปิดรับบริจาคทั้ง 8 บัญชีของวัด พบว่า ไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด แต่ต้องรอสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง
