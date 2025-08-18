xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย ร่วง 17.11 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 39,270.20 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (18 ส.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,242.31 จุด ลดลง 17.11 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.36 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 39,270.20 ล้านบาท