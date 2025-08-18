xs
IOT จาก 8 ปท. รับบทราบข้อเท็จจริงการละเมิดหยุดยิงของกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (18 ส.ค.) คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) จาก 8 ประเทศ รวม 14 นาย นำโดย ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา