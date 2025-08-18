ภาครัฐจับมือทดสอบระบบ ทัวริสต์ ดิจิเพย์ กระตุ้นท่องเที่ยว คาดเริ่มใช้ไตรมาส 4 นี้

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวโครงการทดสอบระบบ ทัวริสต์ ดิจิเพย์ เพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ นำสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโตเคอร์เรนซี่ แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและนำมาใช้จ่ายผ่านระบบอี-มันนี ในประเทศไทยได้ เพื่อเพิ่มความสะดวก และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ คนละ 5,000 บาท หรือปีหนึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 1.75 แสนล้านบาท โดยคาดว่า จะเริ่มใช้จ่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งทันฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2568 นี้ และเป็นประเทศแรกของโลกที่เริ่มใช้
ทั้งนี้ ช่วงแรกจะทดสอบระบบ เป็นเวลา 18 เดือน โดยไม่จำกัดพื้นที่การใช้จ่าย แต่จะใช้วิธีจำกัดวงเงินแทน ไม่เกินเดือนละ 5.5 แสนบาท แบ่งเป็นกรณีใช้จ่ายกับร้านค้ารายย่อยไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน และกรณีใช้จ่ายร้านค้าที่ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน 5 แสนบาทต่อเดือน โดยชาวต่างชาติสามารถนำทุกสกุลเงินดิจิทัลเข้ามาแลกเป็นเงินบาทและเข้าเปิดบัญชีทัวริสต์ วอลเล็ทได้ และหากใช้ไม่หมดก็สามารถแลกกับไปเป็นคริปโตฯได้ ส่วนการเปิดให้แลกและซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ เรือยอร์ช จะต้องรอในเฟสถัดไป
ทั้งนี้ ช่วงแรกจะทดสอบระบบ เป็นเวลา 18 เดือน โดยไม่จำกัดพื้นที่การใช้จ่าย แต่จะใช้วิธีจำกัดวงเงินแทน ไม่เกินเดือนละ 5.5 แสนบาท แบ่งเป็นกรณีใช้จ่ายกับร้านค้ารายย่อยไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน และกรณีใช้จ่ายร้านค้าที่ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน 5 แสนบาทต่อเดือน โดยชาวต่างชาติสามารถนำทุกสกุลเงินดิจิทัลเข้ามาแลกเป็นเงินบาทและเข้าเปิดบัญชีทัวริสต์ วอลเล็ทได้ และหากใช้ไม่หมดก็สามารถแลกกับไปเป็นคริปโตฯได้ ส่วนการเปิดให้แลกและซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ เรือยอร์ช จะต้องรอในเฟสถัดไป