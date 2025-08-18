กกต.พิจารณาคำร้องคัดค้านเลือก สว.เสร็จแล้ว 555 จาก 601 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และสำนวนเรื่องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ จังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งมีสำนวน 601 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 555 เรื่อง แบ่งเป็นพิจารณาคำร้อง 277 เรื่อง สั่งไม่รับคำร้องหรือรวบรวมเป็นข้อมูล 143 เรื่อง มี 132 เรื่องที่ยกคำร้องหรือสั่งยุติเรื่อง และมีการสั่งนับคะแนนใหม่ 2 เรื่อง
ส่วนคำร้องที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดสำนวน 278 สำนวน แบ่งเป็นให้ยกคำร้อง 245 สำนวน โดยเป็นการสั่งระงับสิทธิ 2 สำนวน ดำเนินคดีอาญา 11 สำนวน ยื่นคำร้องต่อศาล 20 สำนวน
ขณะที่เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 46 เรื่อง แบ่งเป็นสั่งสืบสวน/ไต่สวน 4 เรื่อง และสำนักงาน กกต.เสนอสั่งไม่รับเรื่องหรือรายงานตรวจสอบ/รายงานตรวจมูลจำนวน 2 เรื่อง และมี 4 สำนวน ที่สำนักงาน กกต.สรุปสำนวน/จัดทำความเห็นต่อ เลขาธิการ กกต.หรือสั่งสอบเพิ่ม และอีก 36 สำนวน อยู่ระหว่างเสนอเข้าวาระการประชุม กกต.
ส่วนคำร้องที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดสำนวน 278 สำนวน แบ่งเป็นให้ยกคำร้อง 245 สำนวน โดยเป็นการสั่งระงับสิทธิ 2 สำนวน ดำเนินคดีอาญา 11 สำนวน ยื่นคำร้องต่อศาล 20 สำนวน
ขณะที่เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 46 เรื่อง แบ่งเป็นสั่งสืบสวน/ไต่สวน 4 เรื่อง และสำนักงาน กกต.เสนอสั่งไม่รับเรื่องหรือรายงานตรวจสอบ/รายงานตรวจมูลจำนวน 2 เรื่อง และมี 4 สำนวน ที่สำนักงาน กกต.สรุปสำนวน/จัดทำความเห็นต่อ เลขาธิการ กกต.หรือสั่งสอบเพิ่ม และอีก 36 สำนวน อยู่ระหว่างเสนอเข้าวาระการประชุม กกต.