กรุงเก่าจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
นายวัชระ กล่าวว่า จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ และจากดำริที่มุ่งจะสร้างประเทศให้ก้าวทันโลกด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเริ่มจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 เป็นต้นมา ต่อมาในปีพุทธศักราช 2527 ได้รับการขยายขึ้นเป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม และด้วยเหตุที่พระองค์ทรงรับเอาศิลปวิทยาการ และความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์
