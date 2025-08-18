ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อผ่าน TikTok ktb.online62 ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อผ่านบัญชี TikTok ktb.online62นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย แจ้งเตือนว่า บัญชี TikTok ktb.online62 ไม่ใช่บัญชีของธนาคารกรุงไทย โดยบัญชีดังกล่าวได้ทำการแอบอ้างนำชื่อและโลโก้ของธนาคารกรุงไทยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยกู้สินเชื่อผ่านบัญชี TikTok แต่อย่างใด ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย แจ้งเตือนว่า บัญชี TikTok ktb.online62 ไม่ใช่บัญชีของธนาคารกรุงไทย โดยบัญชีดังกล่าวได้ทำการแอบอ้างนำชื่อและโลโก้ของธนาคารกรุงไทยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยกู้สินเชื่อผ่านบัญชี TikTok แต่อย่างใด ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ