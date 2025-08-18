xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ฝนตกหนองจอก ลาดกระบัง บางพลัด หลักสี่ ดอนเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางน้อยเขต หนองจอก ลาดกระบัง บางพลัด หลักสี่ ดอนเมือง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่