xs
xsm
sm
md
lg

ไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลชลบุรี คาดมูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำดับเพลิงกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ คาดมูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท