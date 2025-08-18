xs
“ทนายเจมส์”เผยรอติดตามต่อไป“หลวงพ่ออลงกต”จะสึกหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนิติธร แก้วโต หรือ ทนายเจมส์ แชร์ข่าวพระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี พร้อมระบุว่า โอ้ว ติดตามต่อไปอีก จะสึกหรือไม่