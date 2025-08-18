MEA เผยผลประเมิน ITA ปี 2568 ระดับสูงสุด "ผ่านดีเยี่ยม" อันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง หรือMEA ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยได้รับผลการประเมินระดับ "ผ่านดีเยี่ยม" ที่ 98.14 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน และติดอันดับ TOP 5 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การประเมินจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินทั้งสิ้นกว่า 8,317 หน่วยงาน ผลลัพธ์ดังกล่าวนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของ MEA ภายใต้ค่านิยม CHANGE G: Governance โปร่งใสคุณธรรม ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่ยอมให้มีการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบคุณภาพการให้บริการไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ MEA ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการประเมินผล ITA ในครั้งนี้