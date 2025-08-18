xs
ราคาทองคำครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 7 เมื่อเวลา 13.41 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,350.00 บาท ขายออกบาทละ 51,450.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,316.04 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,250.00 บาท