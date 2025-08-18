xs
“วรงค์”เผยไทยภักดีหนุนแม่ทัพภาค 2 ทำรั้วเขตแดนไทย-กัมพูชา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไทยภักดีสนับสนุนแม่ทัพภาค2 ทำรั้วเขตแดนไทย-กัมพูชา