หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 4.72 จุด มูลค่าซื้อขาย 20,154.13 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 1,254.70 จุด ปรับลง 4.72 จุด หรือ 0.37 % มูลค่าซื้อขาย 20,154.13 ล้านบาท