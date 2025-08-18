xs
'ดร.ดิเรกฤทธิ์'เสนอถ้าจะพิสูจน์อยู่ชั้น 14 จริงหรือไม่ ต้องขอดูกล้องวงจรปิดบ้านจันทร์ฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริต และอดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "เคยเสนอแล้วครับ ถ้าจะดูว่าอยู่ชั้น 14 จริงเท็จอย่างไร ให้ขอดูกล้องวงจรปิดที่บ้านจันทร์ฯ"