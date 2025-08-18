xs
ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 12.44 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,300.00 บาท ขายออกบาทละ 51,400.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,270.56 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,200.00 บาท