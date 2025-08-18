รบ.เดินหน้ายกระดับสมุนไพรไทย หนุน “ผลิต -แปรรูป”สู่มาตรฐานสากล

รัฐบาลเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) ตอบสนองต่อกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและความต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรปลอดภัยเข้าสู่มาตรฐานในเขตเมืองสมุนไพร 16 จังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ 29 จังหวัด รวม 45 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นพื้นที่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ที่ต้องการพัฒนาการปลูกสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
โดยพัฒนาพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ ยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง นำไปสู่การเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต การตรวจสอบย้อนกลับ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
