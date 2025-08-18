xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 10.54 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,400.00 บาท ขายออกบาทละ 51,500.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,376.68 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,300.00 บาท