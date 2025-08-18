ชมรมแพทย์ชนบท ขอ ปชช.ติดตามข่าวกรณี"หมอสุภัทร"ถูกตั้ง กก.สอบสวนวินัยฯ ปมจัดซื้อ ATK ยุคโควิด

เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ระบุว่า ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ติดตามข่าวคราว ที่กระทรวงสาธารณสุข ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กับคุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ในขณะนั้น ปัจจุบันถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่อยู่ห่างไกลออกไป
เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจาก คุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณสุวรรณกิจ ได้นำทีมแพทย์ชนบท ไปกู้วิกฤติการระบาดของโรค โควิด-19 ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในภาวะสันคลอน ประชาชนเจ็บป่วย ล้มตายจำนวนมาก เข้าถึงบริการได้อย่างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการตรวจคัดกรองว่าตนเองหรือคนในครอบครัว ติดเชื้อหรือไม่ แต่ไม่แสดงอาการ
แต่ผลพวงดังกล่าว กลับทำให้ต้องถูก กลั่นแกล้ง ถูกโยกย้าย โดยไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งมีเจตนาไม่สุจริต ในการสร้างกระบวนการ ส่งทีมตรวจสอบภายในมาตรวจสอบขุดคุ้ย ที่โรงพยาบาลจะนะ เมื่อคุณหมอสุพัฒน์ ย้ายออกไปแล้ว โดยไม่ได้มีแผนล่วงหน้า
เป็นการจงใจและตั้งใจ หาเรื่องที่จะเอาออกจากราชการ
และแล้ววันนี้ก็มาถึง แม้ในห้วงเวลา 43 วัน ก่อนที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฝนปัจจุบันจากเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ รวมถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะเกษียณลง ในวันที่ 30 กันยายนนี้ เช่นเดียวกันกระบวนการจึงเร่งรีบ เพื่อลงมติให้หมอสุภัทร มีความผิด ฐานวินัยอย่างร้ายแรง
ถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา
จะเห็นได้ว่ากระบวนการและขั้นตอน ของการตรวจสอบ สอบสวน ก็ไม่ปกติ มีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่ต้น เมื่อกระบวนการดังกล่าว ไม่สุจริต จะหวังความยุติธรรมได้อย่างไร แม้คุณหมอสุภัทร เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และชี้แจงพยานหลักฐาน ข้อกฎหมาย อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ว่าการกระทำดังกล่าว ไม่ได้ ผิดกฎหมาย หรือระเบียบใดใดทั้งสิ้น
รวมทั้งชี้เห็นว่า รัฐบาล ประชาชน ประเทศชาติ ไม่เสียหาย และได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ที่สามารถควบคุมโรคได้ รักษาชีวิตพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้มากมาย ทั้งที่ทีมแพทย์ชนบททุกคน ต้องเอาชีวิตเข้าแลก
แต่รางวัลที่ได้คือถูกผู้มีอำนาจ ไล่ออกจากราชการ
แล้วเราจะทนกันได้อย่างไร??