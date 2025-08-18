สรรพากรทำหนังสือด่วนถึง พศ.แจ้งการบริจาคเงินให้วัดต้องทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เริ่ม 1 ม.ค.

กรมสรรพากรมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งแนวทางปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบบริจาคเงินให้แก่วัดและองค์กรศาสนา โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป การบริจาคเงินที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี จะต้องทำผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากรเท่านั้น
หนังสือระบุว่า เป็นไปตามนโยบายพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มความโปร่งใส โดยการปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุมวัดทั่วประเทศ มูลนิธิ สมาคม กองทุน และองค์กรศาสนาที่ได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาค
วัดและองค์กรศาสนาที่ต้องการคงสิทธิ์การรับบริจาคที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร และต้องออกหลักฐานการรับเงินบริจาคผ่านระบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง
กรมสรรพากรย้ำว่า หากวัดหรือองค์กรศาสนาไม่ลงทะเบียนเข้าระบบ e-Donation จะไม่สามารถออกหลักฐานการบริจาคเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป พร้อมแนะตรวจสอบข้อมูลและการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร