หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 7.59 จุด มูลค่าซื้อขาย 5,957.94 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยอยู่ที่ระดับ 1,251.83 จุด ปรับลง 7.59 จุด หรือ 0.60% มูลค่าซื้อขาย 5,957.94 ล้านบาท