“วรงค์”นัดมวลชนเจอรัฐสภา 21 ส.ค. ร่วมชุมนุมเรียกร้องสภาฯ มีมติยกเลิก mou43 mou44

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอเชิญร่วมชุมนุม เพื่อเรียกร้องให้สภามีมติยกเลิก mou43 mou44 วันพฤหัสบดีที่ 21 ส.ค.นี้ เวลา 10.00น.ที่รัฐสภา