"นิพิฏฐ์"พูดถึงใคร? ส.ส.บ้าอะไรฟันน้ำนมเพิ่งงอก ก็ปากเหม็นแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ใจเย็นๆ ที่ผมจองกฐิน นักการเมืองบางคนไว้ ยังไม่ทอดวันนี้ เพราะกฐินที่จะทอด เป็น“กฐินโจร” ส.ส.บ้าอะไร ฟันน้ำนมเพิ่งงอก ก็ปากเหม็นแล้ว