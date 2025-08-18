ฮ.ท.17 ซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยด้วยอากาศยานที่ จ.ปัตตานี

หน่วยบินทหารบกอโณทัย (บทบ.อโณทัย) จัดการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยด้วยอากาศยาน ณ เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีหน่วยงานร่วมซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, สถานีตำรวจภูธรหนองจิก, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำหรับการซักซ้อมครั้งนี้ มุ่งเน้นการปฏิบัติด้วยอากาศยาน ฮ.ท.17 (Mi-17) ประกอบด้วย
-การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
-การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยมีเส้นทางการบินฝึกซ้อม จากสนามฟุตบอลค่ายลูกเสือเดชานุชิต อำเภอหนองจิก ไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2568 หน่วยบินทหารบกอโณทัยยังได้จัดการฝึกใช้อากาศยาน ฮ.ท.17 (Mi-17) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน อาทิ
การฝึกดับเพลิงยกหิ้วด้วยอากาศยาน (Bambi Bucket) สนับสนุนการดับไฟป่าและเพลิงไหม้
การฝึกลำเลียงสิ่งของและยุทโธปกรณ์ไปยังพื้นที่ทุรกันดาร (External Sling Load Operation)
การฝึกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยอากาศยาน (Medical Transportation Operation)
การฝึกอพยพผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย
การฝึกซักซ้อมทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการยกระดับขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย และแสดงถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์