สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด เหตุการณ์ปกติ ยังวางกำลังตามแนวที่มั่น

วันนี้ (18 ส.ค.) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา ทั้ง 7 จังหวัด เหตุการณ์ปกติ กองทัพไทยยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง 11 พื้นที่ และวางรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอธิปไตยของไทยไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามา
นายจิรายุ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน โดยล่าสุด กองทัพบก ส่งทหารเหล่าแพทย์ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต หรือ M-MCATT (Military Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) และให้โรงพยาบาลทหารในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพร่างกายและประเมินสภาพจิตใจของกำลังพลตามฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งการใส่ใจดูแลทั้งสุขภาพกายและใจของกำลังพล เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างสม่ำเสมอ