เปิดตลาดราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขายออก 52,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น.ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบจากวานนี้ โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,250.00 บาท ขายออกบาทละ 51,350.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,225.08 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,150.00 บาท