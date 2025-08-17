xs
แผ่นดินไหวเกาะสุลาเวสี 6.0 ริกเตอร์ บาดเจ็บ 29 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เกิดเหตุแผ่นดินไหวกลางเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซีย ขนาด 6.0 ตามมาตราริกเตอร์ จุดศูนย์กลางความลึก 10 กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 29 ราย