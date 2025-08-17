กองทัพภาคที่ 2 จัดกองทหารเกียรติยศร่วมพิธีส่ง “พลทหารรัฐภูมิ”สู่สุคติ

กองทัพภาคที่ 2 จัดกองทหารเกียรติยศในพิธีฌาปนกิจ พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 เพื่อแสดงความอาลัยและเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ การทำความเคารพร่างอย่างสง่างามของกองทหารเกียรติยศ สะท้อนถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเสียสละอันยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งปลอบประโลมครอบครัวผู้สูญเสียให้ภาคภูมิใจในเกียรติยศที่ลูกหลานได้รับ
ที่วัดกลางบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมี นายรณภพ บุตรสยาตรัส นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานในพิธี พระครูปลัดพนาศักดิ์ โชติธัมโม เจ้าอาวาสวัดกลางบัวเชด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ผู้แทนฝ่ายทหาร นายประยูร พันสุโพธิ์ บิดา และ ญาติพี่น้อง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ร่วมไว้อาลัย และร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นจำนวนมาก