เครื่องบินเล็กตกใกล้สนามบินป่าคลอก จ.ภูเก็ต บาดเจ็บ 2 คน

เพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center โพสจ์ระบุว่า ด่วน!! เกิดเหตุเครื่องบินเล็กอุลตราไลค์ตก บนถนนบริเวณใกล้สนามบินเล็ก ป่าคลอก ตอนนี้กู้ชีพกำลังช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ใครมาทางลัดพาราปากคอกไปออกที่บริษัทตรีรบกวนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ด้วย
#เบื้องต้นได้รับรายงาน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน เป็นครูฝึกคนไทยอาการสาหัส ส่วนอีกคนเป็นชาวต่างชาติเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลถลาง
.
#ข้อมูลเครื่องบิน: Ultra light aircraft ทะเบียน UM-22
QUICKSILVER MX II SPRINT
โดยเครื่องบิน MX II Sprint เป็นเครื่องบินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโรงเรียนการบิน ด้วยปีกแบบผิวเดียวที่ให้แรงยกสูง ทำให้สามารถวิ่งขึ้นได้ในระยะสั้นมาก และควบคุมได้อย่างคาดเดาได้แม้ในความเร็วต่ำมาก ลักษณะเหล่านี้ทำให้ MX II Sprint เรียนรู้การบินได้ง่ายกว่าเครื่องบินในระดับเดียวกัน
• เครื่องยนต์: Rotax 582 กำลัง 65 แรงม้า
• ความเร็วเดินทางปกติ: 80 กม./ชม.
• ความเร็วสูงสุด (VNE): 120 กม./ชม.
• ความเร็วร่อนตก (VS): 43 กม./ชม.
• อัตราการไต่: 1,145 ฟุตต่อนาที