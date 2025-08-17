พล.ร.3 ส่งกำลังพล 39 นาย ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในเซาท์ซูดาน

พล.ต.สุคนธรัตน์ ขาวพงษ์ ผบ.พล.ร.3 เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 6 ในส่วนของ พล.ร.3 จำนวน 39 นาย ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ณ อาคารอเนกประสงค์ พล.ร.3 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลในการไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ ในฐานะตัวแทนประเทศ และสร้างการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ โดยขอให้กำลังพลทุกนาย ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกเตรียมความพร้อมในห้วงที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ในส่วนของครอบครัวกำลังพลนั้น ขอให้กำลังพลทุกนายมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มขีดความสามารถ