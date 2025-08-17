CIB เตือนอย่ากด- อย่าสแกน กลโกงแบบใหม่ ส่งคลิปนักข่าวแนบลิงก์ QR Code หลอกลวง

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) พบการกระทำของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีการดูดคลิปวิดีโอของนักข่าว และผู้ประกาศข่าว มีเนื้อหาเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินคืน
โดยนำ QR Code ซึ่งอ้างว่าเป็น “ศูนย์ยื่นสิทธิเฉลี่ยทรัพย์” หรือ “ทนายที่ปรึกษาด้านกฎหมาย” พร้อมแนบช่องทางการติดต่อ โดยระบุข้อความ “ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอยื่นสิทธิรับเงินคืน” จนทำให้มีประชาชนหลงเชื่อ สแกนคิวอาร์โคดติดต่อเข้ากลุ่มไลน์ของมิจฉาชีพได้รับความเสียหาย
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด อย่าหลงเชื่อ ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ หรือต้องการปรึกษาปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ โทรสอบถามได้ที่ ศูนย์ AOC 1441