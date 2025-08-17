รบ.เตรียมนำสื่อระดับโลกลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี ส่วนกรณี"ไมเคิล"บอกจบข่าว ไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทย

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมนำสื่อมวลชนระดับโลกลงพื้นที่กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ ในสัปดาห์หน้านี้ ในจุดที่ไทยถูกอาวุธหนักของกัมพูชาถล่ม อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียนและพื้นที่พลเรือน จากนั้น จะเชิญสื่อมวลชนระดับโลกไปยังพื้นที่ที่รวบรวมกับระเบิดที่ทางเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้โดย TMAC ก่อนจะให้ชมการปฎิบัติการทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการรุกล้ำอธิปไตยไทย
ส่วนกรณีสำนักข่าวของกัมพูชารายงานข่าวของนายไมเคิล อัลฟาโร ชาวสหรัฐฯ ที่ไปไลฟ์สด ชายแดนกัมพูชา -ไทย ด้วยการเซ็ตฉาก และกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่คืนวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา และกล่าวหาประเทศไทย ด้วยถ้อยคำรุนแรงและใส่ร้ายป้ายสีไทยด้านเดียว
"สัปดาห์ที่แล้วอยากเชิญนายไมเคิล ที่กล่าวอ้างว่าเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว อยากให้มาเห็นของจริงในฝั่งไทยที่โดนเขมรถล่มหนักแค่ไหน นายไมเคิลมีการไลฟ์สดพูดโกหกใส่ร้ายป้ายสีไทยไปกับทั่วโลก และบอกว่าตนเองเป็นสื่อของรัฐบาลสหรัฐฯ จะฟ้องประธานาธิบดี ซึ่งตนเห็นว่าหากมาเห็นอีกมุมที่ประเทศไทยที่โดนกัมพูชาโจมตีทั้งโรงเรียน พื้นที่พลเรือนและโรงพยาบาลก็ เป็นประโยชน์หากเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวจริง
แต่ขณะนี้ พบว่านายไมเคิลไม่ได้เป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาว จริงแถมยังแอบอ้างถึง ปธน.สหรัฐฯ วันนี้ตนจึงขอบอกว่า“จบข่าว”ไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทยต่อไป"
