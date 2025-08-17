จนท.ผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ป่าอนุรักษ์อย่างปลอดภัย

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ระบุว่า เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา นายอัศนัย นิลพุดซา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านใน 2 จุด ได้แก่ บ้านป่าเลา (ภูงอย) หมู่ 6 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิริธร ซึ่งพบช้างป่า 1 ตัว เข้าไปหากินในสวนยางพาราและไร่มันสำปะหลัง ทีมเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจและเฝ้าระวังตั้งแต่เวลา 20.00 - 23.00 น. ก่อนจะพบช้างป่าตามที่ได้รับแจ้ง
อีกจุดคือที่ บ้านเจริญชัย หมู่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก พบช้างป่าฝูงใหญ่ถึง 20 ตัว ออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 23.30 - 06.00 น. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบ เจ้าหน้าที่พบว่าบริเวณดังกล่าวมีลำห้วย, ต้นไผ่ และไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของช้างป่า ทำให้ช้างมักจะออกมาจากพื้นที่อนุรักษ์เพื่อหาอาหารในบริเวณนี้
ทั้งนี้ ชุดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการผลักดันช้างป่าทั้งหมดให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างปลอดภัย และได้แจ้งเตือนชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าหากพบเห็นช้างป่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที