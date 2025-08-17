xs
xsm
sm
md
lg

“ปานเทพ”เชื่อผลนิด้าโพลพบ ปชช.ผิดหวังการทำหน้าที่ของ ส.ส. จะไม่เลือกคนเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ประชาชนกำลังเปลี่ยนความคิด

สรุปนิด้าโพลล่าสุด ผิดหวังต่อการทำหน้าที่ของ ส.ส. โดย 50.69% จะไม่เลือก ส.ส.เขตคนเดิม ผิดหวังต่อพรรคการเมือง และ 40.46 % จะไม่เลือกพรรคเดิม