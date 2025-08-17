xs
"สวัสดิ์"อดีตประธานศาลฎีกาถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 93 ปี

มีรายงานว่า วันนี้ (17 ส.ค.) เมื่อเวลา 00.11 น.
นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบด้วยวัย 93 ปี ณ บ้านพัก ถนนแจ้งวัฒนะ โดยกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศล จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป