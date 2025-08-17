สดุดี 3 ทหารกล้านักรบชุดดำทหารพราน 23 ที่ได้รับเหรียญบางระจัน

เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า “สดุดีทหารกล้า นักรบชุดดำทหารพราน 23 ที่ได้รับเหรียญบางระจัน”
"เหรียญบางระจัน" เป็นเหรียญที่จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ โดยชื่อเหรียญมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับวีรชนแห่งบ้านบางระจันที่ พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ซึ่งสะท้อนถึงความกล้าหาญและความเสียสละที่ทหารหาญเหล่านี้ได้แสดงออกมา "วีรกรรมของท่านจะจารึกอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนานเท่านาน" เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้คนไทยรุ่นหลังได้จดจำและซาบซึ้งในความเสียสละของพวกเขา ซึ่งกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ทั้ง 3 นาย ได้แก่
1.อส.ทพ.อนันต์ เชื้อดวงผุย
2.อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน
3.อส.ทพ.สิทธิเดช สวัสดิ์สูงเนิน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ด้วยความเสียสละ กล้าหาญ อดทน สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติจากกระทรวงกลาโหม ให้เป็นที่ปรากฎสืบไป