หน.อุทยานเขาใหญ่ แจงกรณีการตาย-การจัดการซาก"พลายขุนศึก" ยันดำเนินการตามระเบียบ

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชี้แจงกรณีการตายและการจัดการซากพลายขุนศึก เพื่อคลายข้อสงสัยและแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ โดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1. สาเหตุการตาย
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวน พบซากช้างมีร่องรอยถูกไฟฟ้าช็อต โดยมีสายไฟฟ้าพันติดอยู่ที่ปลายงวงและปาก ซึ่งสอดคล้องกับกรณีช้างเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงในอดีต เนื่องจากหลักฐานมีความชัดเจนและไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าช้างเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น คณะเจ้าหน้าที่จึงมีความเห็นร่วมกันว่า พลายขุนศึก ตายจากกระแสไฟฟ้าช็อต
จากการประสานงานกับสัตวแพทย์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ได้รับคำแนะนำว่า เมื่อทราบสาเหตุการตายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าช็อตแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องผ่าพิสูจน์ซาก เพื่อป้องกันไม่ให้ซากช้างช้ำไปมากกว่านี้
สำหรับกรณีอุบัติเหตุจากสายไฟฟ้า ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือจากชาวบ้านที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานฯ ให้ช่วยตรวจสอบสายไฟฟ้าในพื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบความบกพร่อง ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าเพื่อแก้ไขโดยด่วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้นอีก
2.การจัดการซาก
การจัดการซากช้างทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอุทยานฯ ได้รายงานสถานการณ์ให้สัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 ทราบอย่างต่อเนื่อง แม้สัตวแพทย์จะไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการฝังกลบ แต่การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนร่วมกันเคลื่อนย้ายซากช้างน้ำหนักหลายตันจากจุดที่พบซาก (ห่างจากจุดฝังกลบประมาณ 10 กิโลเมตร) ไปยังจุดฝังกลบซึ่งเป็นพื้นที่ภายในอุทยานฯ นอกจากนี้ได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.หมูสี เรียบร้อยแล้ว
3. การจัดการงา
ประเด็นที่ว่าอุทยานฯ ฝังช้างทั้งที่ยังมีงาอยู่นั้น ขอเรียนว่า งาของพลายขุนศึกได้ถูกถอดออกแล้วขณะที่ซากอยู่ในหลุมฝังกลบ ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวเพื่อให้ภาพสุดท้ายของพลายขุนศึกที่ถูกบันทึกไว้เป็นภาพที่สมบูรณ์และสง่างาม ไม่ใช่ภาพของการผ่าตัดหรือภาพที่ไม่น่าดู ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์
หลังจากการถอดงา เจ้าหน้าที่ได้นำงาไปต้มเพื่อทำความสะอาด จากนั้นได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พลายขุนศึก และในสัปดาห์หน้าจะดำเนินการส่งมอบงาให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อจัดเก็บต่อไปตามระเบียบของราชการ
สำหรับช้างพลายขุนศึกเป็นช้างที่อาศัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีนิสัยดี ไม่ดุร้าย ไม่เคยสร้างปัญหากับชาวบ้าน จึงเป็นที่รักของทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหมูสี เมื่อทราบข่าวการตาย เจ้าหน้าที่ทุกคนและชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ทุกภาคส่วนจึงร่วมมือในการจัดการซากศพให้สอดคล้องกับหลักวิชาการและระเบียบของกรมอุทยานฯ ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำชี้แจงนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพลายขุนศึก