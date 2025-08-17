สปสช.ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ส.ค.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ย้ำเตือนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการ ได้ที่แอปฯ เป๋าตัง
7 กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ (สามารถให้ได้ตลอดการตั้งครรภ์)
2. เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด)
4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. ผู้ป่วยธาลัสซีเมียหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
7. ผู้มีภาวะอ้วน (น้ำหนัก >100 กก. หรือ BMI >35 kg/m²) สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพ
สอบถาม โทร.1330