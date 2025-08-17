รพ.กรุงเทพพิษณุโลก ยันไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ป่วย หลังมีดราม่าผู้ป่วยมะเร็งขอรับบริจาค

ประกาศจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ระบุว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ในเครือ BDMS เราใส่ใจทุกการรักษา ด้วยจริยธรรมและความโปร่งใส
แม้ว่าโรงพยาบาลจะไม่ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมโดยตรง แต่เรายินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาล หากมีการส่งตัวผู้ป่วยมาเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา
โรงพยาบาลสามารถให้บริการตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำหนด และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายจากภาครัฐโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ป่วย
ทั้งนี้ยกเว้นกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอรับบริการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิที่ภาครัฐครอบคลุม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมทางการแพทย์ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในทุกขั้นตอน
