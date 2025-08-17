"จตุพร"แนะจับตา"อุ๊งอิ๊ง" ไปตามนัดไต่สวนศาล รธน.21 ส.ค.หรือไม่

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน เมื่อ 16 ส.ค. 2568 โดยคาดว่า อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร จะลาออกจากนายกฯ หรือไม่ สิ่งสำคัญต้องประเมินที่การตัดสินใจไปไต่สวนที่ศาล รธน. ในวันที่ 21 ส.ค. หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะไปหรือไม่ไป
“ถ้านายกฯ จะลาออก คงไม่ไปไต่สวนให้เจ็บตัวเพิ่มอีก แต่อย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นนายกฯ ถ้ามีความเชื่อมั่นว่า ตัวเองมีความสุจริตใจ ไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหานี้ ก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ไป ต้องทายท้าเลยว่า ข้อเท็จเป็นอย่างนี้ ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยกับการไปขึ้นศาล รธน.”
นายจตุพร กล่าวว่า ถ้าทักษิณ ชินวัตร และอุ๊งอิ๊ง รอดหมดทุกคดีแล้ว ภาคประชาชนยิ่งฮึกเหิม ความไม่พอใจจะเพิ่มเป็นทวีคูณ ส่วนไม่รอดคดีต้องลุ้นใครจะเป็นนายกฯ คนใหม่ ซึ่งปลายทางการเมืองมีอยู่เท่านี้ ไม่มีความซับซ้อนอะไร
นายจตุพร กล่าวถึงหนังสือชี้แจงของอุ๊งอิ๊งยื่นต่อ ศาล รธน. โดยระบุ สว.ผู้ร้องมีอคติว่า ข้อเท็จจริงของคดีความนั้น สาระไม่ได้อยู่ที่ผู้ร้องมีอคติหรือไม่ แต่อยู่ที่การกระทำของผู้ถูกร้องได้เข้าเขตความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น การทำลายน้ำหนักผู้ร้องจึงไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ถูกร้อง
"การด้อยค่า สว.ไม่ได้ทำให้นายกฯ อุ๊งอิ๊งมีคุณอะไรในเรื่องคดี ศาลจะไปพิเคราะห์ว่า ผู้ร้องมีความอคติได้เหรอ เพราะเขาไม่ได้ร้องเรื่องความเกลียดชังเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการสนทนาระหว่างอังเคิล (สมเด็จฮุนเซน) กับนายกฯ ไทย และกลายเป็นปัญหา"
ส่วนการอ้างว่าสมเด็จฮุนเซน ไม่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น นายจตุพร กล่าวว่า ใครก็รู้ว่าสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภา ในทางพฤตินัยมีอำนาจสูงสุดของกัมพูชา เช่นเดียวกับทักษิณ มีอำนาจเหนือลูกสาว นายกฯ อุ๊งอิ๊ง และพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งสิ่งนี้วิญญูชนพึงคิดเองได้
"ถ้านายกฯ อุ๊งอิ๊งเห็นว่า ฮุนเซนไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง แล้วไปคุย ไปเจรจากับเขาทำไม แสดงว่าที่ไปเจรจานั้น คุณย่อมรู้ว่าเขามีอำนาจจึงเจรจาในเรื่องเปิดด่าน การด้อยค่าแม่ทัพภาค 2 และเรื่องอื่นๆ ในคลิปเสียงตั้ง 17 นาที"
อย่างไรก็ตาม นายกฯ อุ๊งอิ๊งจะคุยกับฮุนเซน ซึ่งบอกว่าเขาไม่มีอำนาจ แล้วนายกฯ ไปตามนายภูมิธรรม เวชยชัย (ขณะเป็น รมว.กลาโหม) นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ และ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯ มาร่วมคุยด้วยทำไม แล้วยังรอนานถึง 3 ชั่วโมง ก็ไม่ได้คุย ซึ่งสิ่งนี้เป็นพฤติกรรมย้อนแย้งกับการอ้างสมเด็นฮุนเซนไม่มีอำนาจและหน้าที่
นายจตุพร กล่าวว่า หนังสือชี้แจงของนายกฯ อ้างคลิปเสียงได้มาโดยไม่ชอบกฎหมายนั้น แต่นายกฯ ยอมรับว่า เป็นเสียงตัวเองและได้พูดจริง แล้วคลิปเสียงเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงสาธารณะ ซึ่งประชาชนต้องการจะรู้อยู่แล้ว สิ่งสำคัญคลิปไม่ใช่การดักฟัง แต่เป็นการบันทึกเสียงของคู่สนทนา
กรณีการฝ่าฝืน ม.144 ของ รธน. 60 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ปปช.นั้น โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าไปถึงศาล รธน.ต้องใช้เวลา 15 วันวินิจฉัย ดังนั้น เข้าใจว่า ปปช.คงใช้เวลาในการจัดจังหวะรอยื่นต่อศาล รธน. จึงต้องรอดูสถานการณ์ศาลวินิจฉัยคดีในวันที่ 22 และ 29 ส.ค. แล้วต่อเนื่องไปถึง 9 ก.ย. ตัดสินคดีชั้น 14 ของทักษิณ
พร้อมทั้งกล่าวถึงความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชาว่า การยั่วยุของกัมพูชาส่อถึงการรบรอปะทุขึ้นใหม่อีก แต่มีทางเดียวที่จะยุติได้ คือ ไทยต้องเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อไม่ให้ตกเป็นเบี้ยล่างสมเด็จฮุนเซนทั้งทางตรงและทางอ้อม
"การเจรจาแบบไม่เป็นเบี้ยล่างจะทำให้สงครามนี้ยุติลง แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่า ตลอด 30 ปีเต็มไปด้วยผลประโยชน์หลากหลายเรื่องราวของคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ต้องเปลี่ยนรัฐบาลไม่ให้เป็นชุดมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่กับสถานการณ์แบบนี้ต่อไป"
ประเทศไทยต้องมาก่อน