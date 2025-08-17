"นิพิฏฐ์"ลั่นจองกฐินพรรคประชาชน ปมอภิปรายงบ พศ. ใช้คำ"กราบอะไรก็ไม่รู้"ล่วงเกินพระพุทธองค์

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จองกฐิน
-ผมไม่ได้ติดตามการอภิปรายงบประมาณ 2569 เพียงอ่านตามสื่อว่ามีประเด็นอะไรบ้าง
-หลังอภิปราย มีควันหลง จนพรรคประชาชน และส.ส.พรรคประชาชนต้องออกมาขอโทษ 2 เรื่อง คือ
1. หัวหน้าพรรค อภิปรายว่า มีการตั้งงบประมาณแบบ“หูหนวก ตาบอด” จนสมาคมคนตาบอดออกมาตอบโต้ ว่า เป็นการดูถูก ไม่ให้เกียรติผู้พิการ จนหัวหน้าพรรคประชาชน ต้องออกมาแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการแล้ว
2. ส.ส.พรรคประชาชน คนหนึ่งอภิปรายขอตัดงบประมาณสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะการที่ตั้งไว้เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ไปสักการะสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย และนำภาพพระภิกษุ“กราบเจดีย์พุทธคยา” สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า โดยส.ส.อภิปรายว่า”ไปกราบอะไรก็ไม่รู้“ เรื่องนี้ ต่อมาส.ส.ที่อภิปราย ก็ได้ออกมาขอโทษแล้วที่ใช้วาจาไม่เหมาะสม
-ใจของ ส.ส.พรรคประชาชน ทำด้วยอะไร ทำไมช่างต่ำช้า และ เลวทราม เหยียบย่ำน้ำใจชาวพุทธได้ถึงขนาดนี้
-การกราบสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ทำไมถึงกล่าววาจาสามหาว ว่า “กราบอะไรก็ไม่รู้”
-พรรคประชาชน มี ส.ส.ที่เป็นอันตรายต่อชาติ,ศาสนา และ สถาบันมหากษัตริย์ จริงๆ
-ผมว่าล่วงเกินพระพุทธองค์แล้วออกมาขอโทษ มันตื้นเกินไป ไม่พอหรอก มันต้องปรับวิธีคิดของพรรคนี้เสียใหม่ ไม่ให้เป็นอันตรายต่อชาติ ไม่ให้เป็นอันตรายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในชาติ
-ผมยังไม่วิจารณ์อะไรในวันนี้ แต่ขอผัดไว้ก่อน เพราะเขียนไปจะยาว คนเดี๋ยวนี้ ไม่นิยมการอ่านยาวๆ
-สมัยก่อนมีการโฆษณากระเบื้องยี่ห้อหนึ่ง ชื่อยี่ห้อ“โอฬาร” ลิงเอาลูกมะพร้าวไปกระแทกกับกระเบื้อง แต่กระเบื้องไม่แตก ลิงก็พูดว่า”ฝากไว้ก่อนนะโอฬาร“
-วันนี้ ก็เพียงบอกกับพรรคประชาชนว่า”ฝากไว้ก่อนนะพรรคประชาชน“ เรื่องนี้ผมจองกฐินแน่
-ถ้าไม่พอใจผม พรรคประชาชน ฟ้องผมต่อศาลได้นะครับ แน่จริงฟ้องนะที่รัก เพราะผมจองกฐินคุณแล้ว/