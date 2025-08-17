กทม.ฝนถล่มทั้งคืน น้ำท่วมขัง 3 จุด สถานการณ์คลี่คลายเร็วตั้งแต่เที่ยงคืน

วานนี้ (16 ส.ค.) พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่าย โดยเริ่มจากฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน พระนคร และป้อมปราบศัตรูพ่าย ก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อื่น ๆ จนกระทั่งเวลา 20.25 น. กลุ่มฝนได้ขยายวงกว้างปกคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และตกต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ (17 ส.ค. 68) เวลา 07.30 น. จึงหยุดลง
จากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน พบว่ามีปริมาณสะสมสูงสุดที่ ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ เขตหนองจอก วัดได้ 115.0 มม.และมีปริมาณฝนสูงในหลายพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเขตประเวศ 82.5 มม.
ประตูระบายน้ำคลองประเวศฯ-ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 79.5 มม. คลองแสนแสบ-เขตบางกะปิ เขตบางกะปิ 77.5 มม. และสำนักงานเขตสวนหลวง 74.5 มม.
ปริมาณฝนที่ตกหนักและต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก 3 จุด ในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ (ช่วงถนนกำแพงเพชร) เขตสวนหลวง, ถนนอ่อนนุช (ช่วงซอยอ่อนนุช 59) เขตประเวศ และ ถนนหลวงแพ่ง (หน้าโลตัสหลวงแพ่ง) เขตลาดกระบัง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้คลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว โดยถนนทั้ง 3 สายกลับสู่สภาพปกติและน้ำแห้งสนิทตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา