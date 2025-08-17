“เทพไท”เชื่อ“อุ๊งอิ๊ง”จะลาออกเอง-รอศาลให้ออก ก็ต้องออกอยู่ดี

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า อุ๊งอิ๊ง จะลาออกเอง รอศาลให้ออก ก็ต้องออกอยู่ดี
ท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และการวิเคราะห์ว่า คดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพทองธารกับสมเด็จฮุนเซน ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ จะออกมาเช่นไร นางสาวแพทองธารจะเดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อไต่สวนพยานในวันที่ 21 สิงหาคมหรือไม่ และจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือไม่
แต่ในส่วนของสมาชิกพรรคเพื่อไทย แกนนำคนสำคัญ ตั้งแต่นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค จนถึงแกนนำคนอื่นๆ อีกหลายคน ต่างออกมายืนยันว่านางสาวแพทองธารไม่มีความคิดจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเชื่อมั่นว่าคดีนี้จะผ่านไปได้อย่างแน่นอน นางสาวแพทองธารจะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 21 สิงหาคมด้วยตัวเอง
เมื่อเห็นท่าทีของแกนนำพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันเช่นนี้ น่าจะเป็นการพูดเอาอกเอาใจ ปลอบใจกันเอง และให้กำลังใจนางสาวแพทองธารมากกว่า เพราะข้อมูลทั้งหมด ยังไม่เคยออกจากปากนางสาวแพทองธารโดยตรงเลย แม้ว่าสื่อมวลชนพยามจะสอบถามขอสัมภาษณ์ แต่นางสาวแพทองธารปิดปากเงียบ หลบหนีนักข่าว ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นางสาวแพทองธารยังไม่มีความมั่นใจ เพราะพูดไปก็จะผูกมัดตัวเอง
ถ้าหากนางสาวแพทองธารมั่นใจว่า จะไม่ลาออก ยืนกระต่ายขาเดียวสู้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม วันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย เชื่อว่านางสาวแพทองธารคงจะออกมายืนยันกับสื่อมวลชนแล้ว แต่ที่ต้องปิดวาจา ปิดปากเงียบเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ รอดูท่าทีการต่อดีลหรือดีลต่อ ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ไม่ว่านางสาวแพทองธารจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยหรือไม่ ก็เชื่อว่านางสาวแพทองธารไม่สามารถจะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งก่อน ก็จะถูกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งอย่างแน่นอน ด้วยข้อหาคลิปเสียงหลุด ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งคำตอบคือ นางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่ลาออกเอง ก็พ้นด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดี
เมื่อเห็นภาพพรรคร่วมรัฐรัฐบาลหลายพรรค เข้าพบนางสาวแพทองธารเพื่อให้กำลังใจ สังคมก็ตั้งคำถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้ พรรคร่วมรัฐบาลยังอุ้มนางสาวแพทองธารอยู่อีกหรือ ทำไมไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ก่อนหน้านี้เคยประกาศจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล แต่กลัวปัญหาเรื่องพรบ.งบประมาณไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร วันนี้พรบ.งบประมาณแผ่นดินได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว หมดข้ออ้างแล้วก็ควรจะพิจารณาตัดตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลได้แล้ว
หากรอจนถึงวันที่ 29 สิงหาคม ถ้าโชคร้ายของคนไทย นางสาวแพทองธารไปต่อได้อีก กระแสสังคมก็จะกดดันให้ถอนตัว หรือยุบสภา ถ้าไม่ถอนตัวก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ และจะมีผลต่อคะแนนเสียงและผลการเลือกตั้งในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน